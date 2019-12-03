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Источник назвал причину большого пожара в Санкт-Петербурге

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Неисправность электрооборудования и человеческий фактор рассматриваются в качестве причин пожара в ангаре на юге Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Среди основных версий причин пожара рассматривается неисправность электрооборудования и проводки, короткое замыкание", - сказал источник.

Также пока не исключена версия человеческого фактора. "Версия о халатности или поджоге пока не является основной, но однозначно они пока не исключены. Окончательно причины установит дознание после того как пожар будет потушен", - сказал источник.

Санкт-Петербург

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