Источник назвал причину большого пожара в Санкт-Петербурге

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Неисправность электрооборудования и человеческий фактор рассматриваются в качестве причин пожара в ангаре на юге Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Среди основных версий причин пожара рассматривается неисправность электрооборудования и проводки, короткое замыкание", - сказал источник.

Также пока не исключена версия человеческого фактора. "Версия о халатности или поджоге пока не является основной, но однозначно они пока не исключены. Окончательно причины установит дознание после того как пожар будет потушен", - сказал источник.