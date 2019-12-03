В Роскомнадзоре объяснили блокировку одного из крупнейших фотобанков Shutterstock

В ведомстве заявили, что несколько страниц были заблокированы из-за оскорбления госсимволов РФ и информации о самоубийствах

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ряд изображений одного из крупнейших фотобанков Shutterstock были заблокированы в РФ по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, так как содержат изображения, оскорбляющие госсимволы РФ, а также информацию о способах самоубийства.

Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, "отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена".

Ранее пользователи фотобанка Shutterstock сообщили о недоступности сервиса на территории России.

Согласно реестру запрещенной в РФ информации, которую ведет Роскомнадзор, был ограничен доступ к трем страницам сайта image.shutterstock.com по требованию Роспотребнадзора от 7 и 21 октября, а также у одной страницы - по требованию Генпрокуратуры от 13 ноября.

Ранее в Роскомнадзоре неоднократно заявляли, что блокировка одной из страниц в случае, если используется протокол шифрования https://, приводит к недоступности всего ресурса.

Между тем, в компании ранее заявили СМИ, что удалили запрещенную информацию.

Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основана в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, на 2018 год поддерживала библиотеку, состоящую из около 260 млн стоковых фотографий, векторных изображений и иллюстраций без лицензионных платежей, а также свыше 9 млн доступных для лицензирования и музыкальных композиций.