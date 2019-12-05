Американский фотобанк Shutterstock удалил оскорбляющий и суицидальный контент

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterblock удалил информацию, признанную Генпрокуратурой и Роспотребнадзором запрещенной на территории РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Роскомнадзор исключил страницы Shutterstock из соответствующего реестра после того, как сервис исполнил требования об удалении запрещенной информации", - сказал Ампелонский.

Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основана в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, на 2018 год поддерживала библиотеку, состоящую из около 260 миллионов стоковых фотографий, векторных изображений и иллюстраций без лицензионных платежей, а также свыше 9 млн доступных для лицензирования и музыкальных композиций.

Ранее Ампелонский сообщил, что несколько страниц фотобанка Shutterstock были внесены в реестр запрещённой в РФ информации по требованию Генпрокуратуры, вынесенное за оскорбление госсимволов РФ, а также Роспотребнадзора, обнаружившего в его контенте информацию о способах совершения самоубийства.

2 декабря пользователи фотобанка Shutterstock сообщили о недоступности сервиса на территории России.

В компании в тот же день заявили СМИ, что удалили запрещенную информацию и взаимодействуют с ведомством над разрешением ситуации.

Между тем, как сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, никто из представителей компании, которые после восьми уведомлений в курсе претензий РКН, с ведомством не связывался. Он пообещал проверить информацию об удалении запрещенного контента после того, как Shutterstock "выйдет на связь".

Согласно реестру запрещенной в РФ информации, которую ведёт Роскомнадзор, был ограничен доступ к трем страницам домена с хранилищем изображений американского стокового сервиса Shutterstock (image.shutterstock.com) по требованию Роспотребнадзора от 7 и 21 октября, а также у одной странице - по требованию Генпрокуратуры от 13 ноября.

Ранее в Роскомнадзоре неоднократно заявляли, что блокировка одной из страниц в случае, если используется протокол HTTPS, приводит к недоступности всего ресурса.