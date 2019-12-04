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Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Источник сообщает, что мужчина, по всей видимости, находился под воздействием сильнодействующих веществ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина", - сказал источник.

Также ранения получили прибывшие на место полицейские.

"Однако прибывшему наряду вневедомственной охраны удалось обезвредить и задержать стрелка. Он доставлен в отдел полиции", - сказал источник.

Мотивы преступления устанавливаются.

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