Сотрудник ДПС в Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник ГИБДД застрелил жителя Ростовской области, который, требуя отпустить нарушителя, начал обстреливать служебный автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что сотрудники ГИБДД в Красносулинском районе остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола к полицейским подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал отпустить нарушителя. После того, как полицейские потребовали предъявить документы, "неизвестный достал из-под куртки пистолет, передернул затвор и направил его в сторону инспектора ДПС, находившегося в служебном автомобиле, и начал стрельбу", говорится в сообщении.

Отмечается, что второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило "заступника".

Тогда сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Погибший - 24-летний житель Ростовской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия, говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).