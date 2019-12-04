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Госдума представит 8 законопроектов об усилении контроля за страховщиками

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ подготовила пакет законопроектов по изменению страхового рынка, среди предлагаемых мер - определение контролирующих лиц страховых компаний с тем, чтобы до появления возможных проблем применять к ним такие меры, как ограничение на выезд или арест имущества, сообщила вице-спикер Ирина Яровая журналистам.

Вице-спикер сообщила, что до конца недели представители всех фракций внесут в Госдуму пакет из восьми законопроектов о регулировании страхового рынка. "Очень важный ответ мы даем по действиям контролирующих лиц, по процедуре их определения", - отметила Яровая. По ее словам, "так называемые выгодоприобретатели и бенефициары по страховым компаниям сегодня остаются вне зоны внимания и соответствующих процессуальных действий".

Поэтому процедура определения контролирующих лиц, "безотносительно к возможным чрезвычайным ситуациям, в текущем режиме, с порядком их уведомления", позволит в будущем, в случае совершения противоправных действий, в частности, фиктивного и преднамеренного банкротства компаний, применить к контролирующим лицам этих организаций меры "пресекательного характера" - ограничение на выезд или арест имущества, пояснила вице-спикер нижней палаты парламента.

Ирина Яровая Госдума

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