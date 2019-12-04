Путин заявил о превосходстве новых российских комплексов РЭБ над зарубежными

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В России создали новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые превосходят зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последние годы предприятия ВПК создали более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач", - сказал глава государства на военном совещании в Сочи в среду.

Путин призвал и в дальнейшем совершенствовать такие системы, "а также информационно-управляющие комплексы, обеспечивающие эффективное применение войск".

Он заявил, что комплексы РЭБ "достаточно активно" применялись в Сирии. "Важно учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ", - подчеркнул Путин.