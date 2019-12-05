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ФСИН поддержала идею запретить сотовую связь в колониях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддерживает инициативу запретить операторам предоставлять услуги сотовой связи заключенным на территории исправительных учреждений, заявил директор ведомства Александр Калашников в интервью "Российской газете".

"Наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения", - сказал Калашников.

Он напомнил, что зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн инициировал разработку проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приостановления услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей". ФСИН поддержала инициативу Хинштейна.

При этом Калашников заверил, что абоненты, находящиеся за пределами пенитенциарных учреждений, "пусть даже в непосредственной близи, никак не пострадают".

Директор ФСИН уточнил, что в настоящее время сотовую связь арестантам могут отключить в соответствии с нормами закона "Об оперативно-розыскной деятельности", но они позволяют ФСИН требовать этого только в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лиц, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

"В других случаях приостановить услуги связи на территории наших учреждений законодательство не позволяет. Поэтому и нужны соответствующие поправки", - пояснил Калашников.

ФСИН Александр Калашников

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