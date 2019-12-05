ЕСПЧ присудил 27 тыс. евро трем жителям Татарстана за пытки в полиции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека в четверг утвердил мировое соглашение между РФ и тремя жителями Татарстана, пострадавшими от насилия со стороны полицейских, сообщается на сайте Страсбургского суда. Интересы потерпевших представляла в суде правозащитная организация "Зона права".

На троих жители Татарстана отсудили в ЕСПЧ 27 тыс. евро.

Так, 7,7 тыс. евро по мировому соглашению получит Дмитрий Махалов, в апреле 2016 года избитый сотрудником патрульно-постовой службы УМВД по Казани. Ранее российский суд постановил взыскать с МВД РФ в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей. Полицейский по приговору суда получил 4,5 года колонии.

9,5 тыс. евро Россия выплатит жителю Татарстана Динару Авзалову, которого в феврале 2016 года полицейский пытал электрошокером в здании ОМВД по Альметьевскому району республики. В российском суде пострадавший отсудил у МВД РФ компенсацию в размере 70 тыс. рублей. Полицейскому суд назначил условный срок.

9,8 тыс. евро получит от РФ Евгений Михайлов, в июне 2016 года избитый участковым ОМВД по Альметьевскому району в служебном кабинете. Российский суд оценил причиненный потерпевшему ущерб в 50 тыс. рублей. Полицейский был осужден на 2 года колонии.

Сообщается, что РФ признала в ЕСПЧ нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - в части назначения судами маленькой компенсации за пытки - и первыми предложила выплатить пострадавшим справедливую компенсацию.