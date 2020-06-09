Двух бывших полицейских приговорили к реальным срокам за пытки электрошокером

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На Сахалине двух бывших сотрудников транспортной полиции Корсаковского линейного отдела МВД суд приговорил к трем годам колонии общего режима за выбивание показаний у задержанного. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной полиции на транспорте.

Следствие и суд установили, что в марте 2017 года два оперативника Корсаковского отдела надели на подозреваемого наручники, избили и применли электрошокер, чтобы он признался, что участвовал в хищении имущества РЖД.

Корсаковский городской суд признал их виновными по пунктам "а, б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств). Оба получили реальные сроки, а также еще на полтора года их лишили права занимать должности во властных структурах.

Приговор еще не вступил в законную силу.