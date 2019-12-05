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Верховный суд дал россиянам чуть больше времени на отказ от ненужной страховки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Период, в течение которого граждане могут отказаться от ненужной им страховки и полностью вернуть оплату, исчисляется со следующего дня с момента заключения договора страхования, говорится в опубликованном определении Верховного суда (ВС) РФ.

Такую позицию ВС высказал, рассматривая спор Эльмиры Шаяхметовой с ООО "СК Кардиф", которое произвело расчет 14-дневного срока "охлаждения" (срок, в течение которого гражданин может отказаться от договора и вернуть страховую премию или ее часть) с даты заключения контракта с клиенткой.

Поводом для судебной тяжбы стала попытка Шаяхметовой отказаться от страховки от несчастных случаев и болезней. Она заключила его при оформлении кредита в ПАО "ЮниКредитБанк" 14 июня 2018 года, заплатив за три года действия страховки 123,6 тыс. рублей. Шаяхметова решила воспользоваться правом в течение 14 дней с момента заключения договора отказаться от него и полностью вернуть уплаченную премию. Такой "период охлаждения" предусмотрен указаниями Банка России от 21 августа 2017 года и был прописан в договоре с "СК Кардиф".

Заявление об отказе от страховки Шаяхметова направила 28 июня 2018 года, но "СК Кардиф" оставила его без удовлетворения, говорится в материалах дела. После этого клиент обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть ей уплаченные деньги, а также заплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Но две судебные инстанции ей отказали, решив, что Шаяхметова на день опоздала с направлением заявления. По их мнению, 14-дневный срок "периода охлаждения" включает дату подписания договора страхования.

Однако с такой позицией не согласилась судебная коллегия по гражданским спорам ВС РФ, куда пожаловалась Шаяхметова. Выводы нижестоящих судов не соответствуют статье 191 Гражданского кодекса РФ, которая определяет начало и окончание юридически значимых действий. Согласно этой статье, срок юридически значимого действия начинает отсчитываться на следующий день после значимого юридического события, например, подписания договора.

В связи с этим срок "охлаждения" в случае с Шаяхметовой должен был исчисляться с 15 июля 2018 года, на следующий день после заключения ей контракта с "СК Кардиф", решили в ВС РФ. По мнению судебной коллегии ВС по гражданским спорам, обращение Шаяхметовой 28 июня 2018 года с заявлением об отказе от страховки произведено в установленный указаниями ЦБ РФ и заключенным сторонами договором 14-дневный срок. Коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих судов по делу Шаяхметовой, а спор отправила на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ Эльмира Шаяхметова СК Кардиф

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