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Росавиация направила в СКР материалы дела о девушке за штурвалом Ан-24 "ИрАэро"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация завершила расследование авиационного инцидента с самолетом Ан-24РВ авиакомпании "ИрАэро", произошедшего 31 августа 2019, когда пилот пустил свою знакомую за штурвал самолета.

Авиационный инцидент произошел при полете по маршруту Саккырыр-Якутск.

В сообщении ведомства отмечается, что члены экипажа воздушного судна грубо нарушили требования Федеральных авиационных правил в том, что допустили в кабину "лица, не связанного с выполнением задания на полет", а также предоставили постороннему лицу "возможности управления воздушным судном в полете"

По данным ведомства, "безответственное отношение летного экипажа к своим служебным обязанностям подвергло риску находившихся на борту самолета пассажиров". "Непрофессиональные действия экипажа могли привести к тяжелым и неотвратимым последствиям", - заявили в Росавиации

Как считают в ведомстве, инциденту способствовал ненадлежащий контроль со стороны командно-руководящего состава авиакомпании "ИрАэро" за работой экипажей и организацией летной работы в авиагруппе в аэропорту Якутск (в отрыве от основного места базирования), что указывает на неэффективность системы безопасности полетов авиакомпании.

Также при расследовании было установлено, что находившийся в кабине летного экипажа посторонний человек перед вылетом из аэропорта Саккырыр не имел билета. Указывается, что это стало следствием недостатков и нарушений в деятельности службы авиационной безопасности аэропорта.

Все материалы расследования направлены в адрес Следственного комитета РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении членов экипажа воздушного судна.

Ранее в якутских соцсетях появились видеокадры этого полета. Рейс совершался по маршруту Якутск-Саккырыыр. На видео пилот якобы учит свою знакомую управлять самолетом. Девушка сидит за штурвалом, а летчик дает ей наставления: "Крути вправо. А теперь влево давай". Видно также, что самолет находится в воздухе.

В авиакомпании "ИрАэро" агентству "Интерфакс" сообщили, что проводят всестороннюю проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях. "По итогам проверки будет дана оценка достоверности представленной информации. В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - сообщили агентству в пресс-службе перевозчика.

Позднее руководство авиакомпании "ИрАэро" отстранило от полетов пилота, который пустил за штурвал самолета девушку. "Авиакомпания понимает всю серьезность ситуации, и руководством "ИрАэро" принято решение отстранить предполагаемого виновника от работы до получения конечных итогов расследования", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе перевозчика.

В свою очередь следователи возбудили в связи с инцидентом уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа неправомерно провел в кабину 33-летнюю девушку и передал ей управление воздушным судном. На борту самолета находились пассажиры.

"ИрАэро" базируется в Иркутске.

Катастрофа под Междуреченском

Аналогичное нарушение правил пилотом самолета в марте 1994 года привело к масштабной авиакатастрофе в России. В ночь с 22 на 23 марта 1994 года командир воздушного судна A310 рейса Москва-Гонконг пригласил в кабину лайнера своих детей и поочередно передавал управление воздушным судном дочери и сыну. Несовершеннолетний сын командира случайно отключил автопилот, в результате чего самолет вошел в так называемую крутую спираль, из которой вывести его не удалось. Лайнер "Аэрофлота" разбился под Междуреченском в Кемеровской области, в катастрофе погибли 75 человек - 63 пассажира и 12 членов экипажа.

Росавиация ИрАэро

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