Краснодарец сдался полиции после того, как убил жену с тещей и ранил дочь

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Житель одного из хуторов Краснодарского края сдался полиции после того, как убил жену и тещу и ранил свою малолетнюю дочь. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по краю.

Житель хутора Южный Крымского района самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Он признался в том, что в ночь на четверг после бытовой ссоры зарезал спящую жену и убил тещу. Пенсионерка попыталась спастись, выбежала на улицу, но убийца догнал ее во дворе дома и добил, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, мужчина ножом травмировал свою двухлетнюю дочь, находившуюся в доме. У девочки - непроникающие порезы предплечья и живота. В семье также есть мальчик семи лет. Он не пострадал.

Дети доставлены в лечебное учреждение, где им оказана помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет. Решается вопрос об определении дальнейшего места жительства детей, уточняется в сообщении.

Подозреваемый задержан следователем территориального отдела СКР. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ).

Информированный источник, в свою очередь, сообщил агентству "Интерфакс", что подозреваемый в убийстве нигде не работает, судимостей не имеет, однако с октября 2019 года состоит на учете у психиатра с диагнозом - уникальное депрессивное состояние. С места преступления изъято орудие убийства - складной перочинный нож.