Склад с резинотехническими изделиями загорелся под Екатеринбургом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - На складе с резинотехническими изделиями в поселке Большой Исток Свердловской области возник пожар, сообщило ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 7:55 (5:55 по московскому времени). По предварительным данным, его площадь составляет 500 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на соседний склад.

На месте происшествия работают 45 человек, 15 единиц пожарно-спасательной техники. Тушение осложняется из-за удаленности от источников воды. От ближайшей реки протянута магистральная линия длиной более 100 метров. В зонах сильного задымления работают 2 звена газодымозащитной службы.

Информации о пострадавших не поступало.