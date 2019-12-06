Пожар на складе под Екатеринбургом локализован
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар в складском помещении в поселке Большой Исток в Свердловской области на площади 500 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Там отметили, что огонь был локализован в 9:11 по местному времени (7:11 по московскому), но кровля здания обрушилась.
Борьба с огнем продолжается, на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Также к месту происшествия выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельнодопустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара.
Пожар на складе покрышек начался утром в пятницу. Тушение огня осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью от источников воды. Огонь грозил перекинуться на соседний склад.
Информации о пострадавших нет.