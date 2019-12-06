Поиск

Пожар на складе под Екатеринбургом локализован

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар в складском помещении в поселке Большой Исток в Свердловской области на площади 500 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Там отметили, что огонь был локализован в 9:11 по местному времени (7:11 по московскому), но кровля здания обрушилась.

Борьба с огнем продолжается, на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Также к месту происшествия выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельнодопустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара.

Пожар на складе покрышек начался утром в пятницу. Тушение огня осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью от источников воды. Огонь грозил перекинуться на соседний склад.

Информации о пострадавших нет.

Свердловская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

"Морской старт" будут перебазировать в Россию около месяца

Конструктор ракеты "Ярс" заявил о превосходстве России в наземных ядерных силах

Песков допустил подписание "необязывающего" документа на "нормандском" саммите

ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель на подменном автомобиле

Что произошло за день: четверг, 5 декабря

Дело "Седьмой студии"

Еще одна сотрудница Минкультуры заявила о давлении следствия по делу "Седьмой студии"

Путин заявил о готовности России продлить СНВ-3 без всяких условий

Глава МВД выступил против снижения порога "бесплатного" нарушения скорости

Гражданин Словакии сдал в московскую полицию самодельное "химоружие"

Гражданин Словакии сдал в московскую полицию самодельное "химоружие"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');