Пожар на складе под Екатеринбургом локализован

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар в складском помещении в поселке Большой Исток в Свердловской области на площади 500 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Там отметили, что огонь был локализован в 9:11 по местному времени (7:11 по московскому), но кровля здания обрушилась.

Борьба с огнем продолжается, на месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Также к месту происшествия выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельнодопустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара.

Пожар на складе покрышек начался утром в пятницу. Тушение огня осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью от источников воды. Огонь грозил перекинуться на соседний склад.

Информации о пострадавших нет.