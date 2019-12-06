Ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс" стартовала с Байконура к МКС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

В 12:34 по московскому времени ракета с космическим грузовиком оторвалась от стартового стола 31-й площадки Байконура. В понедельник корабль должен доставить на станцию продукты, воду, топливо и необходимое оборудование.

Это третий российский космический грузовик, запущенный к МКС в 2019 году.

Изначально старт "Прогресса" был назначен на 1 декабря, однако при проверке систем корабля был обнаружен неисправный кабель, который пришлось заменить, это привело к переносу старта.

Стыковка российского грузовика с МКС пройдет по трехсуточной схеме, так как на 4 декабря был запланирован пуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 со стыковкой 7 декабря, однако из-за погоды американский корабль отправился к Международной космической станции (МКС) в четверг. NASA предложило предусмотреть 8 декабря как резервный день. Руководством полета российского сегмента МКС принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме.

Российский корабль доставит на станцию запасы топлива системы дозаправки и 1 тыс. 350 кг оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа 59/60/61 основных экспедиций.