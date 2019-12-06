В 2020 году в России проведут эксперимент с электронными кадровыми документами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров запускает эксперимент по внедрению электронного документооборота в области трудовых отношений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Есть предложение запустить пилотный проект по внедрению такого электронного ресурса и провести его в течение нескольких месяцев в следующем году: с 1 апреля по 31 декабря", - заявил Медведев на заседании правительства в пятницу.

Он напомнил, что сейчас трудовым законодательством предусмотрено более 60 типов документов по кадровым вопросам и многие из них можно перевести в электронный вид, в том числе, трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, а также графики отпусков и различные приказы.

"При этом эксперимент не распространяется на отчетность - налоговую или пенсионную. И естественно, участие в этом эксперименте - дело добровольное, и для работодателя, и для работника", - сказал Медведев. Он добавил, что работодатель сам должен решить, какие документы будет вести в электронном виде.

"И, конечно, важно обезопасить персональные данные людей, чтобы они привыкли к новому порядку оформления документов, как это сделано с ведением электронных трудовых книжек, которые в полном объеме начнут действовать с 2021 года. А в течение 2020 года люди должны будут определиться, нужно ли им, чтобы работодатель предложил вести трудовую книжку ещё и на бумаге или достаточно электронного формата", - сказал премьер.

В начале декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки. Закон разрешает работодателю в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника и представлять ее для хранения в Пенсионный фонд. Переход на электронные трудовые книжки будет осуществлен с 1 января 2021 года.