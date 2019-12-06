Минфин предложил отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил поправки в Уголовный кодекс (УК), исключающие из него статьи 193 и 193.1, которые устанавливают уголовные наказания за уклонение от репатриации валютной выручки и за переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

С проектом документа, который Минфин разослал на этой неделе на рассмотрение в ведомства, ознакомился "Интерфакс". Попытки убрать эти статьи из УК министерство предпринимало и ранее. Еще в 2018 году министерство предложило отменить статью 193, при этом приводилась статистика МВД о росте количества уголовных дел по этой статье (число направленных в суд дел выросло с 3 в 2015 г. до 13 в 2016 г. и 19 в 2017 г., количество привлеченных к ответственности лиц увеличилось с 22 до 33 и 56 соответственно).

Такая статистика, отмечал Минфин, подтверждает, что за правонарушениями, предусмотренными 193-й статьей, в реальности скрываются иные реальные преступления - кража или хищение средств, отмывание преступных и коррупционных доходов. Именно за эти преступления и нужно наказывать согласно УК РФ вместо уголовного преследования за уклонение от возврата выручки в валюте, что может иметь обычные причины гражданско-правового характера, считают в ведомстве.

В пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части совершенствования уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства РФ" отмечается, что статьи 193 и 193.1 не только не соответствуют цели, которая декларируется - противодействие незаконному выводу средств за границу, но и мешают благоприятному развитию делового климата, препятствуют нормальному движению капитала между хозяйствующими субъектами РФ и других стран, мешают решению задачи значительно расширить российский экспорт товаров и услуг, создают постоянные риски для российских физлиц и юрлиц при ведении ими международной торговли и условия для необоснованного давления на предпринимателей и неоправданного вмешательства в работу производителей товаров, работ, услуг и потребителей их продукции.

В статье 193 преступлениями считаются: нарушение требований о зачислении денежных средств в валюте и рублях в крупном размере (свыше 9 млн рублей) от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или в банках, расположенных за пределами РФ, по внешнеторговым контрактам за переданные и оказанные нерезидентам товары, работы, услуги, а также нарушение требований о возврате в РФ на счета резидента денежных средств в крупном размере (свыше 9 млн рублей), уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию России товары, невыполненные работы, услуги.

За эти нарушения предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору, то наказание возрастает до лишения свободы до четырех лет, в особо крупном размере (свыше 45 млн рублей), организованной группой, с использованием заведомо подложного документа или специально созданного юрлица - до пяти лет со штрафом или без него.

При этом, отмечает Минфин, требование обязательной продажи валютной выручки было отменено еще в 2006 г., и репатриированные денежные средства можно перевести на зарубежные банковские счета на законных основаниях.

Статья 193.1 в УК устанавливает, что преступлением является перевод денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. За это преступление предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, за его совершение в крупном размере (свыше 9 млн рублей), группой лиц по предварительному сговору или с использованием созданного для этого юрлица - до пяти лет со штрафом или без него, в особо крупном размере (свыше 45 млн рублей) организованной группой -от пяти до десяти лет со штрафом или без него.

В записке поясняется, что деяния, предусмотренные этими статьями, не имеют смысла как самостоятельные преступления, они всегда являются лишь способом совершения других преступлений, в первую очередь легализации преступных доходов, а также уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов, содействия террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, финансирования акта международного терроризма.

Минфин полагает, что нецелесообразно криминализировать в качестве самостоятельных преступлений способы совершения других преступлений, предусмотренных УК и за которые и должна наступать уголовная ответственность.

Мнения руководства Минфина

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что считает уголовную ответственность за невозврат валютной выручки рудиментом и рассчитывает продвинуть обсуждение ее отмены до конца 2019 года. "Что касается уголовки, то мы такую работу начали проводить. У нас не все правоохранительные органы поддерживают эту инициативу, поэтому мы не снимаем вопрос с повестки. У нас будет обсуждение либерализации уголовного законодательства, более широкая тема, где уголовная ответственность за невозврат валютной выручки (я тоже считаю, что это рудимент, который требует пересмотра). Надеюсь, что в ближайшее время - до конца года - пройдет такая встреча, в целом, по вопросу либерализации уголовного законодательства, и это один из элементов, который мы будем рассматривать. Надеюсь, нам удастся это решить, потому что очевидно, что уголовное наказание сейчас не имеет смысла применять", - говорил он в начале ноября.

Также он отмечал, что валютное законодательство все еще косное, и его либерализации противится, в частности, Банк России. "Оно из Советского Союза, когда доллар нельзя было обменять на рубль, не получив за это уголовную ответственность. (...) У нас сохраняется еще уголовная ответственность за невозврат валютной выручки, огромные (хорошо, сейчас снижаем) штрафы за невозврат валютной выручки. Огромная старая неповоротливая система наказания, ответственности еще сохранена, к сожалению. Знаете, почему? Мы в правительстве гораздо либеральнее чувствуем себя, чем наши партнеры в ЦБ", - говорил он.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в сентябре в интервью "Интерфаксу" сравнил наличие "уголовки" за такие нарушения с уголовным наказанием за бег. "Я давно занимаюсь валютным контролем и постоянно нахожу противоречия, потому что в России вывод капитала не запрещен. Любое физическое и юридическое лицо имеет полное право в соответствии с российскими законами вывести любые свои средства за границу в любом объеме при условии, что эти деньги не украдены, что это не схема по неуплате налогов, что это не отмывание капиталов, что это не элемент мошеннической схемы, не элемент схемы по продаже краденого имущества. Сам вывод денег не является противозаконным действием. Например, кто-то кого-то ограбил - отнял сумочку и убежал. За грабеж и побег положено наказание, но бег как таковой преступлением не является, а вот бег с отнятой сумочкой - является. Так что, давайте введем уголовную статью за бег, если он сопровожден отнятием сумочки? Мне кажется, это перевернутая логика. Логика должна быть такая: у нас есть противозаконные деяния, в том числе мошенничество, связанное с выводом капитала за рубеж, так давайте вводить наказания в виде полутора-двух лет или штрафа. Такой логикой надо идти". Он также отмечал, что по уголовной статье в отношении нарушений валютного законодательства "пока нет консенсуса - правоохранители и ЦБ против, видимо, придется вопрос эскалировать".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте 2019 года дал поручение ведомствам и Российскому экспортному центру (РЭЦ) подготовить законопроект об отмене статьи УК за нерепатриацию валюты. Тогда же главы крупнейших деловых объединений РФ - РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России" - направили премьеру письмо, в котором поддержали законопроект. Наличие этой статьи "является одним из основных факторов, дестимулирующих экспорт, и влечет для резидентов дополнительные неоправданные риски", писали авторы обращения к Медведеву. Для многих компаний такие риски являются неприемлемыми и удерживают их от выхода на внешние рынки либо подталкивают к выводу активов под иностранные юрисдикции.