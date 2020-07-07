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В РФ снизили штрафы и ввели льготный период при возврате валютной выручки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые меняют линейку штрафов за невозврат экспортной выручки.

Законопроект (№518084-7) дорабатывался более двух лет: правительство внесло его в июле 2018 года, а парламент принял в первом чтении в декабре 2018 года.

Для импортеров и экспортеров устанавливается льготный период в 45 дней до наступления административной ответственности по нарушениям за невозврат экспортной выручки. То есть если выручка не поступила день в день, у участников рынка есть 45 дней на то, чтобы поработать со своими контрагентами и получить деньги, прежде чем получить штраф.

Также меняется размер самих штрафов. Сейчас действует такая норма как предупреждение, (введена с 1 июня 2020 г.) либо штраф в размере от 75% до 100% от суммы контракта, по которому была обнаружена просрочка. Принятый закон устанавливает штраф для импортеров и экспортеров в размере от 3% до 10% от суммы рублевого контракта и от 5% до 30% для контрактов в иностранной валюте.

Совершение такого административного правонарушения резидентом, включенным в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, влечет наложение штрафа в размере от 3% до 5% суммы не возвращенных в установленный срок в РФ денежных средств.

Административная ответственность не применятся к контрактам с суммой обязательств менее 200 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект вводит практику отчета для физлиц по зарубежным счетам, открытым не только в банках, но и в других организациях финансового рынка.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума

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