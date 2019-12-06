Лавров назвал слухами разговоры о российском "шпионском гнезде" во Франции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию о российском "шпионском гнезде" во Франции.

"Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское", - сказал Лавров на конференции "Средиземноморье: Римский диалог", говоря о примерах слухов, распространяемых о России.

К этой же категории он отнес сообщения о российских наемниках в Ливии и вмешательстве РФ во внутренние дела Чили.

Газета Le Monde ранее сообщила, что в департаменте Верхняя Савойя находилась "европейская база" российских агентов. По данным газеты, ГРУ использовало ее в качестве резервной и логистической базы для проведения операций по всей Европе.