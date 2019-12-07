Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудят перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В частности, они обсудили ход работы по согласованию "дорожных карт" по интеграции. Как ожидается, главы правительств доложат президентам о проделанной работе.

В ходе переговоров в пятницу Медведев заявил, что главы правительств РФ и Белоруссии не могут на своем уровне решить все спорные вопросы интеграции, и поэтому попросили о встрече президентов двух стран. Он также выразил надежду, что эта "многое прояснит".

По словам российского премьера, тот факт, что у Москвы и Минска "еще сохраняются какие-то вопросы (по интеграции), является естественным". "Круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный", - сказал Медведев.

Он также заверил своего белорусского коллегу, что в России нет противников интеграции с Белоруссией и "антибелорусских элементов". По словам Медведева, "все процессы интеграционные всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций".

Ранее на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президента России Владимира Путина сегодня оказывается "жесточайшее антибелорусское давление". "Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. Притом уже из близкого окружения, антибелорусского", - сказал Лукашенко, выступая в минувший четверг перед парламентариями.

Перед встречей с Медведевым Румас сообщил журналистам, что предстоит согласовать 16 вопросов, в числе которых цена на газ. По его словам, Белоруссия рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области РФ плюс расходы на транспортировку.

Ранее Лукашенко заявлял, что "дорожные карты" не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.

Как сообщалось, в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Минск и Москва согласовали фиксированную цену поставок газа в Белоруссию - $129 за 1 тыс. кубометров в 2018 году и $127 за 1 тыс. кубометров в 2019 году. Цена газа со следующего года для Минска остается неопределенной на фоне усилий сторон по углублению интеграции. Лукашенко накануне заявил, что считает приемлемой цену на газ для Белоруссии на уровне $105-110 за тысячу кубометров.

Кроме того, Румас заявил, что "дорожные карты" по интеграции Белоруссии и России не предусматривают политических вопросов, а включают только экономические.

"Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", - подчеркнул премьер-министр Белоруссии.

Незадолго до встречи Лукашенко допустил, что решение об углубленной интеграции может быть принято на предстоящих переговорах. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не подпишет интеграционные документы с Россией, если это будет угрожать суверенитету республики и сможет нанести вред стране.

Комментируя заявления Минска об угрозе суверенитету Белоруссии, Медведев ранее заявлял, что интеграция может уменьшить суверенные полномочия двух стран, однако этого не нужно бояться. По его словам, полностью поступаться суверенитетом не придется.

Как сказал Медведев, нужно принять мужественные решения, которые позволят заложить твердый фундамент под экономическое и социальное развитие России и Белоруссии на долгие годы вперед.

5 декабря Лукашенко заявил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт" находится в завершающей стадии. Однако, по его словам, не решены принципиальные для Минска вопросы по условиям поставки энергоносителей. Ранее Лукашенко заявлял, что "дорожные карты" не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.

По его словам, работая с Россией над рядом документов, в Белоруссии исходят, прежде всего, из интересов своего государства и народа. Лукашенко отметил, что именно такого подхода намерена придерживаться белорусская сторона на предстоящих переговорах в пятницу и субботу.

Россия и Белоруссия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - экс-министр экономики, ныне первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. В июле текущего года Лукашенко заявил, что Минск и Москва планируют подписать программу действий по углубленной интеграции до 8 декабря. Ожидается, что практически дорожные карты вступят в действие с 2021 года.