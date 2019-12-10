Законопроект об открытии в аэропортах непрозрачных курилок принят во втором чтении

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, с поправками - о необходимости скрыть курящих.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья при подготовке инициативы ко второму чтению одобрил поправки предусматривающие, что курилки могут вернуться в аэропорты России в виде непрозрачных зон.

"Комитет (по охране здоровья - ИФ), в частности, поддержал поправку о том, что такие зоны должны быть отдельно выделенными помещениями, непрозрачными, с тем, чтобы избежать возможности наблюдения за курением", - сказал во вторник журналистам автор инициативы (315272-7) депутат Сергей Боярский ("Единая Россия").

Он внес этот законопроект в Госдуму еще в ноябре 2017, в первом чтении его приняли в июле 2019 года.

Сейчас действует запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. Вместе с тем, по данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

В связи с этим депутат предлагает прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Боярский заявил, что подготовленная им законодательная инициатива "призвана вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах".

По просьбе представителей комитета по охране здоровья, законопроект в третьем, окончательном, чтении будет включен в повестку дня заседания Госдумы 12 декабря.

Автор поправки заявил на заседании, что отзывает подготовленную им в соавторстве с депутатами Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым ("Единая Россия") внесенную поправку о приравнивании систем нагревания табака и электронных сигарет к обычным сигаретам и наложении на них тех же ограничений в части продажи и курения в ограниченных зонах, что существуют для табачных изделий.

Боярский сообщил, что в Думу к первому чтению внесен аналогичный проект закона, разработанный сенатором Валерием Рязанским, и они поддерживают данную инициативу.

Законопроект Рязанского "№119575-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" включен в повестку дня Госдумы на декабрь.