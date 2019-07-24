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Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия".

Законопроект о возвращении курилок уже принят в первом чтении. Дополнительные поправки рассмотрят во втором чтении в осеннюю сессию. По мнению депутата от "Справедливой России" Федота Тумусова, вход в курилку может стоить от 50 до 100 рублей. Плата за вход должна окупить расходы на строительство и содержание изолированных помещений, которые будут оборудовать аэропорты.

Первую версию законопроекта внес в Госдуму депутат от "Справедливой России" Сергей Боярский. Он обосновал свое предложение тем, что многие граждане не соблюдают запрет на курение в общественных местах, а специально оборудованные помещения помогут снизить количество административных правонарушений.

Сейчас некурящие граждане жалуются на запах табачного дыма в туалетах и других помещениях аэропотов.

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