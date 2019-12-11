Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

На этикетках таких продуктов предлагается писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Издание поясняет, что российское законодательство запрещает называть молокосодержащие продукты с растительными жирами сметаной, йогуртом или молоком. Поэтому на этикетках таких товаров в зависимости от консистенции предлагается писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток".

В статье отмечается, что нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где - нет.

В министерстве сельского хозяйства РФ газете подтвердили, что этот вопрос обсуждается, однако принимать подобную инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Издание напоминает, что молокосодержащая продукция сейчас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, производители могут заменить до 50% жировой базы, то есть включить в состав продукта растительные компоненты - например, пальмовое, кокосовое или другое масло.