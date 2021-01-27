Заключенный из Адыгеи получил 9,5 лет за вербовку сокамерников в "Правый сектор"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Теучежский райсуд Адыгеи вынес приговор заключенному из колонии №2, признав того виновным в вербовке сокамерников в ряды запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

"Осужденный распространял среди выходцев из Крыма, также отбывающих наказание в этой колонии, идеологию "Правого сектора". Он вербовал их в данную организацию, предлагая выехать в Украину после освобождения и вступить в ряды "Правого сектора" якобы за гарантированное материальное вознаграждение", - сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

Отмечается, что приговор вынесен по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) и по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Заключенному назначено дополнительное наказание в виде 9,5 лет колонии особого режима.

Уточняется, что ранее он оказался в колонии за разбой.

В октябре 2020 райсуд Адыгеи также выносил приговор в отношении заключенного этой же колонии по аналогичному делу о вербовке в "Правый сектор".