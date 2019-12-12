"Интерфакс" опубликовал итоговый рейтинг фундаментальной эффективности крупнейших компаний России и Казахстана

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" опубликовала ежегодный рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана, работающих в реальном секторе экономики.

В первой десятке лидеров эффективности представлены только российские компании: ООО "Газпром добыча Уренгой", АО "Златоустовский электрометаллургический завод", ПАО "АЛРОСА" , ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром Трансгаз Ухта", АО "Вертолеты России", ПАО "Т Плюс" , ПАО "МРСК Центра и Приволжья" , Кемеровское АО "Азот", ПАО "Уралкалий" .

Лучшая по сочетанию критериев эффективности компания из Казахстана - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (казахстанский филиал) - занимает 26-ю строчку объединенного рейтинга.

Новацией проекта в 2019 году стало составление рейтингов внутри технологических подгрупп: теперь можно посмотреть не только рейтинги компаний в разбивке на 11 групп, достаточно широких по представленным в них технологиям, но и в разбивке на более чем 40 подгрупп. Состав предприятий в подгруппах более однородный, ранжируемые компании более сходны по своим технологическим особенностям, и оценка внутри подгруппы максимально приближена к бенчмаркингу - отраслевому сравнению эффективности.

В этом году завершающая фаза подготовки годового рейтинга совпала с презентацией совместного проекта "Интерфакса" и Российского социально-экологического союза "Рейтинг в защиту природы" на втором Парижском форуме мира, который состоялся 12-13 ноября с участием 30 глав государств и более 130 официальных делегаций. Этот проект вошел в сотню лучших мировых проверенных инструментов управления (Governance Tools) и может быть использован банками, инвестфондами, институтами развития в качестве инструмента ответственного финансирования.

По словам Александра Мартынова, руководителя проекта и автора методики расчета рейтингов фундаментальной эффективности компаний и регионов Группы "Интерфакс", "после сообщения об участии нашего проекта в Парижском форуме мира сразу несколько крупных российских компаний приняли решение о раскрытии эколого-энергетических показателей в разрезе своих ключевых предприятий, сделав заявку на участие в рейтинге".

"Рейтинги обеспечивают понятный обществу, бизнесу и государству наглядный контроль социально-экологической ответственности компаний. Однозначность и точность измерения заявленных в названии свойств (эффективности энергопотребления и воздействий на окружающую среду) за счет простоты восприятия делает рейтинг удобным инструментом для подготовки управленческих решений", - подчеркнул он.

"Инструмент рейтинга фундаментальной эффективности (и сопряженного с ним бенчмаркинга) позволяет головным компаниям не только сравнивать предприятия внутри холдинга, но и применять его для массовой оценки своих поставщиков и партнеров. Такая возможность сегодня интересует не только сырьевые, но и инвестиционные компании. В требованиях стандарта отчетности GRI подобные сравнения поставщиков именуются как "экологическая ответственность в цепочках поставок"", - отметил Мартынов.

Ранжирование компаний рейтинга по традиции проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на окружающую среду, исходящих от предприятий, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах своего размещения); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 г.); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Предприятия ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в пяти ранговых списках.

Пользователи информационно-справочной системы на портале interfax-era.ru могут для каждого типа производства, отрасли/вида деятельности, региона самостоятельно определить лидеров и аутсайдеров с учетом не только крупнейших компаний, но и предприятий среднего и даже малого бизнеса.

Рейтинги составляются на основе анкет, заполненных самими компаниями, или данных из публичных нефинансовых отчетов, тарифных обоснований, публичных заявлений и с сайтов компаний, а также из раскрытых реестров органов исполнительной власти и некоторых общественных организаций, например, РСПП и WWF России. Важными источниками базовой информации о большинстве компаний выступают информационные системы "Интерфакса": СПАРК, "СПАРК-Маркетинг", СКАН.

Активное участие в проекте предприятий Казахстана стало результатом конструктивного партнерства с бизнесом в рамках ЕврАзЭС при посредничестве Ассоциации экологических организаций Казахстана (АЭОК).

Полная версия рейтинга эффективности 150 крупнейших компаний (тoп-150) и методология его составления доступны по ссылке: https://interfax-era.ru/reitingi/2019