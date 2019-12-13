Из думского законопроекта исчезла норма, резко сужавшая круг претендентов на санируемые банки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Из законопроекта о повышении эффективности санации банков исчезла поправка, которая резко сужала круг претендентов на санируемые кредитные организации. Эту поправку только несколько дней назад внесли депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев, Ваха Агаев и Алексей Изотов.

Законопроект №327154-7 прошел первое чтение в начале 2018 года. Думский комитет по финансовому рынку 10 декабря рекомендовал его ко второму чтению с учетом новых поправок.

В доработанной версии законопроекта прописали упрощенный механизм продажи санируемых банков и включили дополнительные возможности для Банка России по продаже акций таких банков.

Депутаты также предложили дополнить закон нормой, по которой бывшие акционеры санируемого банка, владевшие более 1% его акций в течение любого периода до утверждения плана санации, не могли бы впоследствии покупать акции этого банка. Сейчас по закону покупателями банка не могут быть акционеры, владевшие более чем 1% его акций в течение 3 месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия ЦБ в санации.

Поправка в буквальной ее трактовке резко сужала круг потенциальных претендентов на приобретение санируемых банков. К примеру, среди акционеров банка "Открытие" в разные годы побывали множество компаний, банков и частных инвесторов. В их числе был ВТБ, который стал акционером ФК "Открытие" в период турбулентности на российском финансовом рынке в 2009 году и продал долю Сергею Гордееву в 2013 году.

Депутаты должны были рассмотреть законопроект 12 декабря во втором чтении. Затем его перенесли на 13 декабря. В четверг вечером доработанная версия документа была размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента. Норма, лишавшая большинство крупных экс-собственников банка возможности вновь приобрести его акции на торгах у ЦБ, из документа исчезла. Депутаты смягчили формулировку и теперь предлагают запретить покупать акции санируемого банка лицам, владевшим свыше 1% его акций в течение трёх лет до утверждения плана санации.