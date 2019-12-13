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Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах. Соответствующую инициативу внесли в июле вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Документ разрешает розничную продажу пива и напитков на его основе на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей, за исключением детско-юношеских турниров.

Предполагается, что организаторы спортивных мероприятий будут направлять средства от продажи пива на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

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Правительство РФ поддержало законопроект.

По словам его автора Свищева, инициативу с рядом оговорок поддержало руководство ведущих российских футбольных клубов, в частности, "Спартака", "Локомотива", "Зенита".

Ко второму чтению будут внесены поправки, распространяющие такое разрешение на продажу пива на все другие виды спорта. "Уже все федерации дали свое согласие", - сказал ранее Свищев на заседании профильного комитета.

С российских стадионов пиво ушло в 2005 году, когда вышел федеральный закон, запретивший его продажу во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. В июле 2011 года Дмитрий Медведев, находившийся на тот момент в должности президента РФ, подписал закон, приравнивающий пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, к алкогольной продукции.

Исключение было сделано в связи с рекламными обязательствами в 2018 году, когда в РФ проходил чемпионат мира по футболу.

Госдума

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