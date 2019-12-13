Руководство монастыря незаконно вырубило деревья на холме с могилой Пушкина

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Святогорском Свято-Успенском монастыре в поселке Пушкинские Горы Псковской области незаконно вырубили деревья на холме, где расположены Успенский собор и могила Александра Пушкина, сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон журналистам в пятницу.

Митрополит отметил, что два года назад региональный комитет по охране объектов культурного значения предписал руководству Святогорского монастыря Великолукской епархии спилить несколько аварийных деревьев. Тогда с деревьями ничего не сделали, и во время октябрьского урагана они рухнули.

Остальные же росшие деревья были крепкими и укрепляли склон, на котором находятся храм и могила А.С.Пушкина.

"По совершенно непонятным причинам руководством монастыря, вопреки предписанию комитета по охране памятников, было принято неожиданное решение: без всякого согласования спилено множество здоровых и мощных деревьев, укреплявших холм. В результате оголился, обезобразился весь склон и возникла опасность оползней. Это стало неожиданностью и для Пушкинского музея-заповедника", - отметил митрополит.

7 декабря игумен монастыря архимандрит Макарий был освобожден от своей должности.

Новому руководству монастыря придется экстренно решать не только проблемы со склоном, но и в кратчайшие сроки погасить все накопившиеся штрафы, убрать церковный магазин из алтаря и придела Успенского собора, исправить ситуацию с неисполнением предписаний комитета по охране объектов культурного наследия 2016 и в 2019 годов, а также начать разработку плана реставрации и реконструкции Святогорского монастыря.