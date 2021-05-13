Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Началась реставрация могилы Пушкина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Пушкинских горах, в Свято-Успенском Святогорском монастыре началась реставрация могилы Александра Пушкина, сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове".

Там, в частности, отреставрируют мраморный обелиск, цокольные камни и другие детали, позолотят декоративные элементы, сделают новый светопрозрачный колпак.

Проект реставрации некрополя Пушкиных-Ганнибалов прошел экспертизу в Петербурге, и на работы выдал разрешение комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Работы должны завершиться в конце июля 2021 года", - отмечается в релизе.

Также готовится проект реставрации Святогорского монастыря XVI века, на территории которого находится некрополь.

Главные пользователи объектов - Пушкинский музей-заповедник и Псковская епархия.

Александр Пушкин Пушкинские горы Петербург Псковская область

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Победители "Оскара-2021". Обзор

Победители "Оскара-2021". Обзор

Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Текст" и "Глубже" отмечены наградами "Ника" за лучший сценарий

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');