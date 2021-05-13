Началась реставрация могилы Пушкина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Пушкинских горах, в Свято-Успенском Святогорском монастыре началась реставрация могилы Александра Пушкина, сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове".

Там, в частности, отреставрируют мраморный обелиск, цокольные камни и другие детали, позолотят декоративные элементы, сделают новый светопрозрачный колпак.

Проект реставрации некрополя Пушкиных-Ганнибалов прошел экспертизу в Петербурге, и на работы выдал разрешение комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Работы должны завершиться в конце июля 2021 года", - отмечается в релизе.

Также готовится проект реставрации Святогорского монастыря XVI века, на территории которого находится некрополь.

Главные пользователи объектов - Пушкинский музей-заповедник и Псковская епархия.