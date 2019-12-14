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Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в тюменском наркодиспансере

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в наркодиспансере в Тюмени, есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В результате пожара в наркологическом диспансере по улице Новая 2, строение 3 в Тюмени один человек погиб, семь человек госпитализированы. Причина и ущерб устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Во время тушения пожара удалось спасти 13 человек, 116 человек были эвакуированы.

На момент прибытия первого подразделения пожарных был виден дым из окна второго этажа. В 23:15 (мск) пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Тюмень МЧС России

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