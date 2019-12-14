12 человек госпитализированы после пожара в тюменском наркодиспансере

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В областную клиническую больницу Тюмени госпитализированы 12 пострадавших в результате ночного пожара в наркодиспансере, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Один пострадавший после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение, десять человек в средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение токсикологии, одна пострадавшая в тяжёлом состоянии получает всю необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что наиболее серьезно пострадала медсестра, которая пыталась оказывать помощь. Несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что не пострадавшие при пожаре пациенты диспансера вернулись в помещение после его проветривания.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения режима одним из пациентов.

Пожар произошел в наркодиспансере в Тюмени в ночь на субботу. В результате один человек погиб. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту пожара.