Поиск

12 человек госпитализированы после пожара в тюменском наркодиспансере

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В областную клиническую больницу Тюмени госпитализированы 12 пострадавших в результате ночного пожара в наркодиспансере, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Один пострадавший после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение, десять человек в средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение токсикологии, одна пострадавшая в тяжёлом состоянии получает всю необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что наиболее серьезно пострадала медсестра, которая пыталась оказывать помощь. Несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что не пострадавшие при пожаре пациенты диспансера вернулись в помещение после его проветривания.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения режима одним из пациентов.

Пожар произошел в наркодиспансере в Тюмени в ночь на субботу. В результате один человек погиб. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту пожара.

Тюмень

Новости по теме

Новости

Ростовский учитель, обругавший ученика за спор с депутатом "Единой России", получил выговор

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Хасис пообещал "детально разобраться" в конфликте вокруг Nginx, "посмотрев документы"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Песков посоветовал Зеленскому пожимать Путину руку, не вспоминая о Крыме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');