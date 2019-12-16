Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к извержению

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мощное извержение вулкана Безымянного на Камчатке возможно в любое время в течение недели, считает руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Ольга Гирина.

"По данным ежедневного видео-визуального и спутникового мониторинга вулканов Камчатки и Курильских островов, активность вулкана Безымянный начала повышаться с первых дней декабря", - цитирует Гирину пресс-служба ИВиС.

По словам Гириной, отмечен постепенный рост температуры термальной аномалии в районе вершины вулкана, а также усиление его парогазовой деятельности. 11 декабря на спутниковом снимке на западном склоне лавового купола Безымянного был обнаружен небольшой лавовый поток. За последние дни температура аномалии существенно повысилась.

"Это может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана", - сказала руководитель KVERT.

Она добавила, что авиационный цветовой код опасности Безымянного с "желтого" повышен до "оранжевого". Сильное эксплозивное извержение вулкана с выносом пепла до 10-15 км над уровнем моря возможно в любое время на протяжении этой недели. Такое извержение будет опасным для международных и местных авиалиний. Пеплопады возможны в поселках Козыревск, Майское, Ключи, Усть-Камчатск.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 тыс. 882 м. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло 15 марта 2019 года.

Катастрофическое извержение вулкана, произошедшее 30 марта 1956 года, стало первым достоверно предсказанным. Тогда пепловая туча поднялась на высоту более 35 километров, а грязевые потоки прошли 90 км и подпрудили реку Камчатку. Объем выброшенного и перемещенного материала извержения составил около трех кубических километров. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.