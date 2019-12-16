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Слетевшая с грузовика 16-тонная платформа крана упала на встречные машины

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На трассе Екатеринбург-Курган с грузовика слетела 16-тонная ходовая платформа гусеничного крана, которую он перевозил. Груз упал на внедорожник "УАЗ-Патриот" и ВАЗ-2108, которые двигались по встречной полосе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Водитель УАЗа погиб, его два пассажира и водитель "восьмерки" получили травмы.

По предварительным данным, водитель грузовика не закрепил платформу, и она выпала из кузова при искривлении дороги, отметили в ГАИ.

ДТП произошло на 61-м километре трассы. Движение транспорта там затруднено.

Свердловская область Екатеринбург Курган ГИБДД

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