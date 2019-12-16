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В Подмосковье поймали организатора международной наркогруппировки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники наркоконтроля Белоруссии и России пресекли деятельность международной наркогруппировки, в результате спецоперации изъяты наркотики на $1,5 млн, сообщила пресс-служба белорусского МВД в понедельник.

По данным министерства, наркогруппировка длительное время производила и сбывала крупные партии метадона. "Ее организатором и активным участником являлось лицо народности рома, житель (белорусского города - ИФ) Могилева, который в Подмосковье приобрел частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотика", - сообщили в МВД.

Этот человек был задержан с поличным в Московской области. "Из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотического средства метадон, свыше 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - рассказали в МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК России (незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет.

Белоруссия Россия Московская область Могилев МВД

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