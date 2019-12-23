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Минская полиция нашла самую крупную партию героина в истории страны

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Самую крупную партию героина в истории Белоруссии - почти 550 кг - изъяли сотрудники МВД республики во время задержания преступной группы в Минске, сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, задержаны трое мужчин и одна женщина - граждане одной из Средиземноморских стран. Они арендовали склад в Заводском районе Минске, в стене которого был оборудован тайник для наркотиков.

По данным МВД, преступная группировка организовала в Белоруссии перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.

Белоруссия

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