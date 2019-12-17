В Кремле назвали возвращение Opel в Россию ответом на реалии рынка

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают возвращение автомобильной компании Opel в Россию ответом на сложившиеся на рынке реалии.

"Кто-то принимает решение об изменении своей стратегии на том или ином рынке, со временем с учетом реалий пересматривает эти решения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление немецкого производителя о возвращении на российский рынок.

Песков отметил, что рынок любой страны "достаточно подвижен". "Есть моменты, когда спрос на автомобили падает, продажи падают, есть года, когда это, наоборот, растет. В целом те компании, которые здесь (на российском рынке - ИФ) присутствуют, они сохраняют достаточно высокий объем продаж", - отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что иностранные компании, которые "укоренились" на рынке РФ и обладают здесь широкой инфраструктурой, имеют по этой причине "определенные конкурентные преимущества" в России.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что Opel после ухода с российского рынка в 2015 году возобновил продажи в РФ с кроссовера Grandland X и планирует вывести на рынок фургон Vivaro; серийный выпуск микроавтобуса Zafira Life начат в Калуге.

Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в восьми российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе. Компания хочет удвоить их число в 2020 году и наращивать в будущем.