Летчиков аварийного бомбардировщика Ту-22М3 наградят

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Летчиков, которые смогли посадить в Астраханской области на грунт дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, представят к государственным наградам, сообщили в Минобороны России.

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в ведомстве, во вторник "в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт".

В Минобороны уточнили, что летчики не пострадали и самостоятельно покинули машину. Они доставлены на аэродром базирования. На земле разрушений нет, сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что полет бомбардировщика осуществлялся без боекомплекта.

У Вооруженных сил России есть дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

Аварии с Ту-22М3

Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла в Мурманской области 22 января 2019 года. Тогда после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Два члена экипажа погибли, двое выжили.

До этого было только одно крупное ЧП с этим самолетом - Ту-22М3 разбился летом 2004 года. Крушение произошло в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Новгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года. В катастрофе погибли все четыре члены экипажа.