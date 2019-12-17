Бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью с отказавшим двигателем

Российский бомбардировщик Ту-22. Архивное фото. Фото: Виктор Толочко/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 во вторник выполнил посадку на грунт в Астраханской области после отказа двигателя, сообщили в Минобороны РФ.

"17 декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - заявили в Минобороны РФ.

Как отмечается, летчики не пострадали. Они самостоятельно покинули самолет и в настоящее время доставлены на аэродром базирования. На земле разрушений нет, сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика проходил без боекомплекта.

Ту-22М3

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Самолеты взлетают с территории РФ и наносят сосредоточенные удары по террористам на сирийской территории. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в так называемой операции по принуждению Грузии к миру.

В настоящее время дальность полета строевого Ту-22М3 составляет до шести тысяч километров, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тысяч километров. Максимальная скорость полета строевого Ту-22М3 составляет около 2 тыс. км/ч.

Как ранее сообщалось, по официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. После выполнения программы летно-доводочных испытаний Ту-22М3 с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Ту-22М3М

28 декабря состоялся первый полет глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.

Ранее командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш заявил "Интерфаксу", что скорость и дальность полета нового бомбардировщика Ту-22М3М увеличены в результате модернизации. По данным источника агентства, на новые бомбардировщики Ту-22М3М будут установлены штанги дозаправки топливом в воздухе, что позволит значительно увеличить боевой радиус применения и дальность их полёта - она будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, глубоко модернизированные строевые самолеты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.