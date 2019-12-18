Поиск

Госдума на 81% выполнила задачи из послания президента Федеральному собранию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдуме удалось в этом году выполнить послание президента Федеральному посланию на 81%, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию. Мы его выполнили на 81%", - сказал Володин в среду на последнем в 2019 году пленарном заседании Госдумы.

"Из 86 пунктов по семидесяти законы вступили в силу. По семи пунктам законопроекты прошли первое чтение. По трем - инициативы на стадии предварительного рассмотрения. По шести пунктам - ждем законопроекты от правительства", - добавил Володин.

Он также сообщил, что за осеннюю сессию с учетом законопроектов, которые предстоит рассмотреть 18 декабря, Госдума выйдет на 206 принятых законов. Всего в уходящем году Госдумой будет принято 530 законов.

На рассмотрении в палате находятся 1179 законопроектов, из них 269 приняты в первом чтении, три - во втором.

Президент РФ Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию 20 февраля. В нем говорилось, в частности, о мерах поддержки семей с детьми и пенсионеров, борьбе с бедностью, а также о защите бизнесменов от необоснованного содержания под стражей в рамках уголовных дел.

Госдума Вячеслав Володин

Новости по теме

Новости

Госдума приравняла сжигание мусора к "утилизации" твердых отходов

"Яндекс" обнародовал список главных тем 2019 года

"Яндекс" обнародовал список главных тем 2019 года

"Газпром" собрался построить газохимический комплекс на Ямале

Дело Baring Vostok

Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Baring и Калви

Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Baring и Калви
Арест губернатора Сахалина

УФСИН рассказало о местоположении экс-губернатора Хорошавина

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Арест губернатора Сахалина

Адвокаты потеряли экс-губернатора Хорошавина

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете

Лидер переславских единороссов арестован по подозрению в убийстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');