В Башкирии завели дело после пропажи с оборонного завода 270 тонн взрывчатки

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением 270 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода ФКП "Авангард" в башкирском Стерлитамаке, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по экономической безопасности предприятия Алексей Ершов.

По его словам, после обращения руководства "Авангарда" в правоохранительные органы дело завели по ч.4 ст.158 (хищение в особо крупном размере). "Речь идет о (пропавших - ИФ) порохах, которые завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать заказчику (Минобороны РФ - ИФ). По имеющимся документам, пороха заказчику не передавались", - сообщил он.

Согласно данным собеседника агентства, взрывчатые вещества по заказу Минобороны были переработаны на заводе в промышленную взрывчатку, которую в 2018 году продали "сторонней организации". При этом "пороха числились на складе на момент инвентаризации", прошедшей 11 апреля 2019 года, добавил Ершов.

По его словам, в настоящее время ФКП "Авангард" не может передать переработанные вещества министерству обороны России и "отчитаться по исполнению гособоронзаказа".

А было ли хищение?

Между тем бывший директор завода "Авангард" Азгат Ибрагимов, руководивший предприятием до марта 2019 года, отрицает факт хищения взрывчатых веществ. "Я работал с 2005 года по настоящее время, - ни одного замечания, все контракты исполнены. Этот контракт - он не исполнен, не закрыт. Если контракт не закрыт, какие могут быть хищения? Есть сторона, которая может быть потерпевшей в деле - Минобороны. Никаких претензий со стороны потерпевших нет", - заявил Ибрагимов агентству.

Ибрагимов также подчеркнул, что госконтракт, о котором идет речь, предусматривал утилизацию не пороха, а баллиститного ракетного топлива, которое не относится к взрывчатым, а "подлежит уничтожению путем сжигания" по согласованному с Минобороны регламенту.

"Сделать из него взрывчатку невозможно, можно лишь "устроить пожар", поскольку оно горит", - объяснил собеседник агентства. Он также уточнил, что это топливо не хранится на складе, так как это опасно. "(Оно - ИФ) или уничтожается немедленно, или перерабатывается и используется на свои нужды", - пояснил Ибрагимов.

Он также заявил, что вывезти топливо с режимного предприятия невозможно из-за системы контроля перемещений грузов, кроме того, "в этом нет смысла", так как переработкой этого вида отходов занимался по защищенной патентом технологии только "Авангард".

По словам экс-директора, из 276 тонн топлива стоимостью 1 рубль за тонну предприятие получило новую продукцию, реализовав ее за более чем 14 млн рублей, и доходы поступили на счет завода. "С каждой тонны получили 52,4 тыс рублей доход", - сказал он.

Ибрагимов считает, что уголовное дело возбуждено из-за его отказа ходатайствовать в арбитражном суде о подписании с одной из московских компаний мирового соглашения, по которому завод должен был бы выплатить 84,5 млн рублей.

"Это связано с моим отказом участвовать в преступлении - передаче денег гособоронзаказа в пользу частной компании, которая с 2006 года меня преследует через силовые структуры", - сказал Ибрагимов.

Ибрагимов также сообщил, что "Авангард" расторгнул с ним контракт в марте 2019 года, однако он оспорил приказ об увольнении в суде и добивается восстановления в должности.

Агентство не располагает комментариями МВД по поводу возбуждения уголовного дела.