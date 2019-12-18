Поиск

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Урегулирование конфликта Rambler Group и Twitch, задержание израильтян в "Домодедово" и блокировка LostFilm Роскомнадзором

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В "Домодедово" задержали группу израильтян. По разным данным, задержанных было от 40 до 46. У посольства Израиля в России не было информации о причинах инцидента. По данным информированного источника, была проведена дополнительная проверка, позднее всех отпустили.

- В МИД РФ объяснили причины задержания японских рыболовецких судов. Как рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, на пяти судах выявлены несоответствия фактического объема улова осьминогов данным в промысловых журналах. Разница составила несколько тонн.

- Rambler Group решила отозвать иск к сервису Twitch. Стороны подписали соглашение об урегулировании спора, о финансовой компенсации речи не идет. Первоначально Rambler Group требовала 180 млрд рублей из-за пиратских трансляций матчей английской премьер-лиги.

- Комитет сената США по иностранным делам одобрил "санкции из ада" для России. Речь идет о DASKA - дословно "Законе о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом и подписан президентом США.

- Госдума приняла закон о правилах ввоза незарегистрированных лекарств. Государство сможет закупать препараты для пациентов, по которым врачи приняли решение о неэффективности имеющихся на рынке препаратов.

- В СМИ появилась информация об обысках в офисах "Сафмара" по уголовным делам против компаний группы. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об обысках. Между тем акции "М.Видео" на фоне сообщений дешевели на Московской бирже на 6,8%.

- Арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью и хранении оружия. Многодетный отец Андрей Бовт заключен под стражу до 16 февраля и пройдет проверку на вменяемость. Как рассказал информированный источник, о насилии в отношении дочери рассказала ее мать Светлана Лободюк, которая приходится Бовту сожительницей и, как сообщают СМИ, двоюродной сестрой. Также со слов источника стало известно, что в доме многодетной семьи обнаружили 17 единиц оружия и боеприпасы.

- Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-порталу LostFilm. Это произошло из-за жалобы компании Warner Brothers на пиратский контент.

Новости по теме

Новости

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Суд увеличил в полтора раза компенсацию попавшим под танковый обстрел срочникам

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers
Криминал в многодетной семье под Гатчиной

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Rambler против Nginx

Rambler Group решила отозвать иск к Twitch на 180 млрд рублей

Союз потребителей назвал верный способ получить компенсацию за травму при гололеде

В Башкирии завели дело после пропажи с оборонного завода 270 тонн взрывчатки

В Башкирии завели дело после пропажи с оборонного завода 270 тонн взрывчатки

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');