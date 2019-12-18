Что произошло за день: среда, 18 декабря

Урегулирование конфликта Rambler Group и Twitch, задержание израильтян в "Домодедово" и блокировка LostFilm Роскомнадзором

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В "Домодедово" задержали группу израильтян. По разным данным, задержанных было от 40 до 46. У посольства Израиля в России не было информации о причинах инцидента. По данным информированного источника, была проведена дополнительная проверка, позднее всех отпустили.

- В МИД РФ объяснили причины задержания японских рыболовецких судов. Как рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, на пяти судах выявлены несоответствия фактического объема улова осьминогов данным в промысловых журналах. Разница составила несколько тонн.

- Rambler Group решила отозвать иск к сервису Twitch. Стороны подписали соглашение об урегулировании спора, о финансовой компенсации речи не идет. Первоначально Rambler Group требовала 180 млрд рублей из-за пиратских трансляций матчей английской премьер-лиги.

- Комитет сената США по иностранным делам одобрил "санкции из ада" для России. Речь идет о DASKA - дословно "Законе о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом и подписан президентом США.

- Госдума приняла закон о правилах ввоза незарегистрированных лекарств. Государство сможет закупать препараты для пациентов, по которым врачи приняли решение о неэффективности имеющихся на рынке препаратов.

- В СМИ появилась информация об обысках в офисах "Сафмара" по уголовным делам против компаний группы. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об обысках. Между тем акции "М.Видео" на фоне сообщений дешевели на Московской бирже на 6,8%.

- Арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью и хранении оружия. Многодетный отец Андрей Бовт заключен под стражу до 16 февраля и пройдет проверку на вменяемость. Как рассказал информированный источник, о насилии в отношении дочери рассказала ее мать Светлана Лободюк, которая приходится Бовту сожительницей и, как сообщают СМИ, двоюродной сестрой. Также со слов источника стало известно, что в доме многодетной семьи обнаружили 17 единиц оружия и боеприпасы.

- Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-порталу LostFilm. Это произошло из-за жалобы компании Warner Brothers на пиратский контент.