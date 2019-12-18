ВС РФ заявил о наследовании субсидиарных долгов бизнесменов при банкротстве компаний

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве его компании, входит в наследственную массу, говорится в опубликованном во вторник определении Верховного суда (ВС) РФ. Однако наследники отвечают по этом долгу только в пределах полученного наследства.

Такие выводы ВС РФ сделал в результате рассмотрения дела о несостоятельности ООО "Амурский продукт" по жалобе ООО "РН-Востокнефтепродукт". Эта компания обжаловала решения нижестоящих судов, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бывшего заместителя генерального директора "Амурского продукта" Михаила Шефера - его вдову и двоих детей.

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