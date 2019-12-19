"Ростелеком" отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Источник "Интерфакса" говорит, что закупка российских гаджетов вместо китайских обойдется на 2,3 млрд рублей дороже

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова в начале декабря.

"Ростелеком" уже провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд рублей, и его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства. Всего для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой "Аврора" (принадлежит "Ростелекому") 360 000 устройств.

Однако после этого конкурса российские производители планшетов пожаловались правительству, что национальную перепись будут проводить на китайских планшетах, рассказал собеседник "Интерфакса". В правительстве согласились, что столь важный госпроект нужно проводить с использованием российской техники.

"Гарантия на техподдержку устройств должна будет действовать не менее двух лет", - уточнил еще один источник, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса на совещании у Силуанова.

После отмены состоявшегося тендера "Ростелеком" объявит новый и уточнит условия закупки.

Пресс-секретарь Силуанова подтвердил "Интерфаксу" планы по закупке отечественных планшетов с российским софтом. В "Ростелекоме" от комментариев отказались.

Согласно Единому реестру российской радиоэлектронной продукции, в России четыре производителя планшетов: "Аквариус", НПП "Ителма", "Деловой офис" (торговая марка iRU) и "Крафтвей").

По словам источника "Интерфакса" в одном из ведомств, закупка планшетов в России обойдется дороже, дополнительная сумма оценивается примерно в 2,3 млрд рублей. Сейчас профильные министерства обсуждают вопрос о предоставлении этих денег (источником может стать резервный фонд правительства).

Ранее о том, что переписчики будет пользоваться планшетами, вместо бумажных листов, говорил глава Росстата Павел Малков.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, а с учетом труднодоступных районов - с 1 апреля по 20 декабря.