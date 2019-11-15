Росстат заверил, что россиян не будут штрафовать за отказ от переписи в 2020 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Участие в переписи населения РФ в 2020 году будет исключительно на добровольных началах, никаких штрафных санкций за неучастие вводиться не будет, заявил журналистам глава Росстата Павел Малков в рамках конференции "Цифровая повестка для статистики".

"Было активное обсуждение этой темы (возможной обязательности участия - ИФ), в том числе с экспертами, и в итоге мы пришли к выводу, что на территории нашей страны такую норму (обязательность участия в переписи - ИФ) вводить не надо. Потому что, с одной стороны, она может вызвать дополнительный негатив и отторжение, с другой стороны - у нас нет эффективных механизмов для реализации этого. То есть, администрирование этой карательной системы будет стоить намного больше, чем мы сможем получить какой-то позитивный результат. В итоге, взвесив все за и против, мы решили отказаться от такого подхода. Перепись - это сугубо добровольное мероприятие", - подчеркнул глава Росстата.

Малков также сообщил, что в ходе переписи будут использоваться большие данные (big data), в первую очередь от мобильных операторов. "Это позволит уточнить информацию, полученную по итогам основной переписи", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что Росстат тесно сотрудничает с другими органами власти в плане использования больших данных. "Мы получаем информацию из ЦБ, Минэнерго, огромный массив данных из Пенсионного фонда, что позволяет существенно повысить качество наших расчетов. Сейчас готовим с коллегами подробную дорожную карту, которая позволит углубить наши интеграционные процессы. Отдельный проект готовится с Федеральной налоговой службой. Рассчитываю, что в следующем году запустим реальную работу по этим направлениям", - сказал глава Росстата.

Основной этап очередной переписи населения в РФ пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Общий бюджет мероприятия составит более 33 млрд рублей, сообщал в октябре Малков на пресс-конференции, видеозапись которой есть на YouTube.

В декабре 2018 года Малков в интервью "Интерфаксу" говорил, что обязательное участие в переписи населения может вызвать "определенное социальное недовольство".