Росстат надеется через интернет охватить до 20% населения в ходе Всероссийской переписи

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В ходе Всероссийской переписи населения в 2020 году будет стопроцентным успехом, если 10-20% переписавшихся примут в ней участие через интернет, через портал госуслуг, заявил глава Росстата Павел Малков.

Переход на цифровой формат переписи позволит максимально охватить аудиторию, а без этого перехода "часть аудитории" будет потеряна, считает он.

По его словам, людям все привычней становится общаться через интернет и сейчас некоторые "скорей всего не станут взаимодействовать с переписчиком" и предпочли бы пройти опрос через интернет.

У переписчиков, которые будут ходить по квартирам, вместо бумажных листов будут планшеты со специальным софтом, который позволит быстро вводить информацию, избежать ошибок, а Росстату - отслеживать ход переписи в режиме онлайн, сказал чиновник.

Также будут работать стационарные переписные участки: "Здесь мы особые надежды возлагаем на сеть многофункциональных центров "Мои документы"".

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В труднодоступных районах население перепишут с 1 апреля по 20 декабря. В анкете переписи будет 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции и жилищных условиях.