Поиск

Росстат надеется через интернет охватить до 20% населения в ходе Всероссийской переписи

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В ходе Всероссийской переписи населения в 2020 году будет стопроцентным успехом, если 10-20% переписавшихся примут в ней участие через интернет, через портал госуслуг, заявил глава Росстата Павел Малков.

Переход на цифровой формат переписи позволит максимально охватить аудиторию, а без этого перехода "часть аудитории" будет потеряна, считает он.

По его словам, людям все привычней становится общаться через интернет и сейчас некоторые "скорей всего не станут взаимодействовать с переписчиком" и предпочли бы пройти опрос через интернет.

У переписчиков, которые будут ходить по квартирам, вместо бумажных листов будут планшеты со специальным софтом, который позволит быстро вводить информацию, избежать ошибок, а Росстату - отслеживать ход переписи в режиме онлайн, сказал чиновник.

Также будут работать стационарные переписные участки: "Здесь мы особые надежды возлагаем на сеть многофункциональных центров "Мои документы"".

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В труднодоступных районах население перепишут с 1 апреля по 20 декабря. В анкете переписи будет 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции и жилищных условиях.

Росстат Всероссийская перепись населения Павел Малков

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор изменит черный список ресурсов с фейковыми новостями

Роскомнадзор изменит черный список ресурсов с фейковыми новостями

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

Карельские чиновники назвали возможную причину выпадения желтого снега в Сегеже

В Москве "заминировали" шесть судов и Центральный телеграф

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Эвакуация Мосгорсуда прервала рассмотрение жалобы Голунова

Прокурор попросил для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова 14 лет колонии

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Президент РАН назвал "странным" статус приказа об общении ученых с иностранцами

Президент РАН пригрозил Академии судьбой "клуба ученых"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');