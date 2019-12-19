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Президент РФ прокомментировал идею расширения полномочий парламента за счет правительства

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что предложения изменить Конституцию для расширения полномочий парламента за счет прерогатив президента и правительства требуют тщательной проработки.

"Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Я знаю, конечно, насчет тех дискуссий, которые на этот счет идут. Я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив президента и правительства", - сказал Путин.

"Но все это можно сделать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе. И очень аккуратно", - подчеркнул президент.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что парламент должен нести свою долю ответственности за формирование состава правительства. "Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", - написал Володин в статье, опубликованной в "Парламентской газете" 17 июля.

Он отмечал, что "сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта "а' статьи 83, пункта "а" статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства".

"Но формирование самого правительства на практике, исходя из опыта моей работы и в правительстве Российской Федерации, и администрации президента, осуществляется самим председателем правительства. Президент Российской Федерации принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства (пункт "д" статьи 83, часть 2 статьи 112 Конституции РФ, а также статья 9 ФКЗ "О правительстве РФ"), но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам", - считает председатель Госдумы.

Володин обращал внимание, что "при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций".

Вместе с тем, "в соответствии с Конституцией и федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" правительство осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров", указывает спикер Думы.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", говорилось в статье.

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