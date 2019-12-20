Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,3-0,4%,

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу ростом котировок большинства blue chips вслед за индексами в США и нефтью.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 3020,35 пункта, индекс РТС - на 0,3%, до 1524,68 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на копейку, до 62,41 рубля.

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+1,5%), "Газпрома" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%, до 3301 рубля), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Башнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), ВТБ (+0,2%).

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил в интервью "Интерфаксу", что банк верит в программу трансформации компании "Магнит" , в которую ВТБ инвестировал почти два год назад. По словам Соловьева, банк серьезно рассматривает вопрос покупки акций "Магнита", которые пока далеки от своих максимумов.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Глава банка Андрей Костин тогда же говорил "Интерфаксу", что ВТБ может докупить акции "Магнита" на рынке, не превышая 20%-ной доли в компании.

Просели котировки "Северстали" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Россетей" (-0,3% и -0,9% "префы").

В США в четверг индексы выросли на 0,5-0,7% и обновили исторические максимумы, индекс S&P500 впервые превысил отметку 3200 пунктов. Трейдеры оценивали статистические данные и практически не отреагировали на новости об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2019 года сократился до $124,1 млрд с пересмотренных $125,2 млрд в предыдущем квартале, сообщается в отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что во втором квартале этого года отрицательное сальдо равнялось $128,2 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение дефицита в июле-сентябре до $122 млрд с предварительно объявленного уровня второго квартала.

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,03%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в ноябре ускорился до 0,5% в годовом выражении по сравнению с 0,4% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу.

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски.

Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась на максимумах с середины сентября. К 10:01 февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,1%, до $66,57 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке дешевели на 0,1%, до $61,1 за баррель. Нефть может продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.