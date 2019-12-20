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Один водитель сгорел в результате столкновения двух бензовозов под Кемерово

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате столкновения двух бензовозов на трассе в Кемеровской области.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что авария произошла на трассе "Сибирь": возле деревни Опарино столкнулись два бензовоза. Один из них перевернулся и загорелся.

По его данным, водитель горящего бензовоза не смог вовремя покинуть машину и погиб.

Экстренные службы пытаются справиться с огнем. Движение по трассе перекрыто.

Кемерово

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