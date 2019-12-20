В Петербурге задержали мигранта, укравшего 15 млн рублей у гражданина Уругвая

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в многомиллионной краже денег из частного дома гражданина Уругвая.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД в пятницу, обращение по факту кражи из дачного дома 41-летнего гражданина одной из стран Южной Америки поступило в полицию на прошлой неделе. Неизвестный вынес из дома 196 тысяч евро, ювелирные изделия, мобильный телефон и некую монету "Биткоин", а также банковские карты. Отмечается, что сумма ущерба составила более 15 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. В минувший вторник в Петербурге задержан подозреваемый в совершении преступления - 23-летний безработный гражданин среднеазиатского государства, находящийся в РФ без регистрации. У мужчины изъяли более 2 млн рублей, 2 тыс. евро и ювелирные изделия, сообщили в полиции.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, потерпевший является гражданином Уругвая.